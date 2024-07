Chelsea : la politique incompréhensible des gardiens de but

Ce mercredi, Chelsea a officialisé un transfert pour le moins étonnant. Pourtant pisté avec insistance par l’OM, Filip Jörgensen a finalement débarqué du côté des Blues. Contrat de 6 ans pour le portier danois alors que Chelsea a déboursé la somme de 25 millions pour se l’offrir. L’ancien gardien de Villarreal va donc rejoindre l’armada hallucinante du club londonien au niveau des gardiens de but. Avec Robert Sánchez acheté pour 23 millions, il y un an, Djordje Petrovic acheté pour 17 millions l’été dernier, Gabriel Slonina acheté 10 millions il y deux ans, Lucas Bergström (formé au club), Marcus Bettinelli récupéré libre il y a deux ans et Kepa Arrizabalaga de retour de son prêt du Real Madrid, le club de Todd Boehly dispose de 7 gardiens dans son effectif et continue même de dépenser.

Car comme si cela ne suffisait pas, ces dernières heures, Chelsea est passé à l’action pour un autre gardien, cette fois-ci en provenance de Belgique. Et ce transfert fait beaucoup parler. En effet, selon les informations de Laatste Nieuws, après avoir bouclé Jörgensen, les Blues vont bientôt s’offrir le gardien belge Mike Penders. Ce jeune gardien de 19 ans évolue du côté de Genk. Dans ce dossier, le club belge va récupérer plus de 20 millions pour un joueur qui a disputé son premier match en professionnel… ce week-end lors de la première journée du championnat belge face au Standard de Liège.

Un nouveau gardien pour 20 millions

Selon la presse belge, le transfert est déjà bouclé et Genk va donc réaliser la plus grosse vente d’un gardien de but dans le championnat belge devant Verbruggen, Vandevoordt ou encore Courtois qui avait quitté Genk en 2011 pour 9 millions d’euros. Si Chelsea a donc déboursé plus de 20 millions d’euros dans cette histoire pour le Belge qui va signer un contrat longue durée, le joueur ne débarquera pas cet été. Genk va le récupérer dans la foulée dans un prêt d’un an pour continuer sa progression.

Un nouveau transfert qui s’inscrit dans la politique de recrutement assez surprenante de Chelsea qui veut monopoliser tous les talents, quitte à les empiler et les envoyer en prêt. Mais avec ce recrutement, Chelsea dispose de 8 gardiens dans son effectif et a donc désormais dépensé 70 millions à ce poste, sans compter les 80 millions sur Kepa en 2018. Malgré ces dépenses, le club ne semble pas disposer d’un portier d’envergure internationale. Et alors que l’effectif est de plus en plus rempli (46 joueurs), la manière de faire de Chelsea est pointée du doigt. Certains dénoncent des achats pour barrer la concurrence… Et pour le moment, difficile de leur donner tort.