Chelsea : ça tourne à la catastrophe pour Wesley Fofana

«Chelsea peut confirmer que Wesley Fofana a subi aujourd’hui avec succès une opération aux ischio-jambiers. Wesley, 24 ans, a été examiné par des spécialistes cette semaine après une blessure musculaire. Suite à cette évaluation, une intervention chirurgicale a été jugée nécessaire. Le joueur de 24 ans va maintenant commencer sa convalescence et suivre une rééducation avec le personnel médical du club». Samedi soir, Chelsea publiait ce communiqué sur l’état de santé de son défenseur central et officialisait ainsi sa fin de saison après une année très compliquée.

Victime de trois blessures au genou depuis son arrivée à Chelsea, dont une rupture des ligaments croisés, l’international français ne cesse d’enchaîner les blessures et les retours avec le club londonien. Depuis le début de saison 2021-2022, Wesley Fofana n’a disputé que 35 matchs en Premier League en quatre saisons (2 buts) et devrait donc ne pas revenir avant le début de l’année prochaine. Ce qui complique clairement les plans d’Enzo Maresca, qui doit également faire avec la blessure de Romeo Lavia.

Chelsea pourrait recruter un concurrent cet été

Quatrième de Premier League avec 52 points, les Blues doivent aller chercher une place en Ligue des Champions, mais devront faire sans l’international français. «On ne sait pas encore (pour la durée exacte des blessures). On pense que Romeo Lavia serra un peu moins blessé longtemps que Wesley Fofana, il est probable que Romeo puisse revenir plus tôt que Wes», a indiqué Enzo Maresca en conférence de presse. De quoi remettre en question le statut de l’ex-Stéphanois.

Acheté pour un peu plus de 80 millions d’euros pour un projet à long-terme, jusqu’en 2029, Wesley Fofana (24 ans) inquiète par son état de santé. Selon The Evening Standard, Chelsea s’interroge sur la forme physique de son défenseur central pour les années à venir et plusieurs sources anglaises évoquent le nom de Marc Guehi, devenu international anglais et titulaire indiscutable du côté de Crystal Palace, lui qui était déjà pressenti cet hiver, pour pallier déjà l’absence de Wesley Fofana. Le Français de 24 ans va devoir s’accrocher.