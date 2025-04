Ligue 1 : des pertes d’environ 240 M€ pour DAZN

DAZN doit vraiment se demander pourquoi il est devenu le diffuseur de la Ligue 1. Raillée dès le début pour ses tarifs exorbitants et son traitement minimaliste, la plate-forme est aujourd’hui embarquée dans un conflit juridique avec la LFP, à qui elle réclame 573 M€ pour « manquement observé » et « tromperie sur la marchandise ». Et ce soir, L’Équipe nous apprend que DAZN va perdre un tas d’argent pour sa première saison de L1. « Entre 200 et 250 M€ », selon le médiateur chargé de trouver un accord entre la Ligue et son diffuseur.

En effet, le média doit verser 325 M€ à la LFP pour les droits TV de la L1. À cela s’ajoutent des frais supplémentaires d’environ 35 M€ (journalistes, consultants, frais de déplacement, marketing, publicité). Au total, un chèque de 360 M€. Or DAZN n’a enregistré que 120 M€ de recettes selon le journal. Le médiateur a donc annoncé aux clubs que le diffuseur va enregistrer environ 240 M€ de pertes pour cette saison…