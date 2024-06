La décision osée du FC Barcelone avec Nico Williams

« Je viens de signer un nouveau contrat à l’Athletic il y a quelques semaines, je m’y sens très bien. Je suis très heureux à l’Athletic. C’est très étrange de recevoir des questions sur mon avenir ». Ce week-end, Nico Williams a été interrogé sur son avenir. Et il a préféré botter en touche, lui qui a pourtant une sacrée cote sur le marché.

Effectivement, avant l’Euro déjà, le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais étaient sur le coup. Et nul doute qu’avec ses prestations brillantes sur le flanc gauche de l’équipe d’Espagne pendant ce tournoi, il va attirer de nouveaux clubs. Avec une clause libératoire d’environ 55 millions d’euros, un montant plutôt abordable, ça risque de se bousculer au portillon.

Un choix fort

Et si le Barça semblait être en pole position, la donne aurait changé. Comme l’explique Mundo Deportivo, tout indique que les Catalans ne passeront pas à l’attaque. La direction préfère Luis Diaz, le Colombien de Liverpool. Aux yeux des décideurs blaugranas, ce dernier apporterait plus de choses que l’Espagnol, et il a plus d’expérience et est meilleur devant le but, toujours selon le Barça.

Surtout, le prix des joueurs est sensiblement le même, puisque les Catalans estiment que Liverpool lâchera le Cafetero pour 60 millions d’euros. Le FC Barcelone a donc tranché pour son futur attaquant : Luis Diaz plutôt que Nico Williams. Et ce, alors que la presse espagnole expliquait que le Basque était plutôt chaud pour revêtir les couleurs du Barça…