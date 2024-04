Confédération CAF : le RS Berkane bloqué à l’aéroport d’Alger pour des maillots

C’est une situation complètement lunaire et surréaliste qui se déroule actuellement à Alger. Ce dimanche, le RS Berkane se déplace sur la pelouse de l’USM Alger lors des demi-finales de la Coupe de la CAF (l’équivalent de la Ligue Europa). Jusqu’ici, rien d’étonnant donc. Ce vendredi, l’équipe marocaine a donc pris l’avion pour rejoindre l’Algérie, mais elle a eu un drôle d’accueil à l’aéroport d’Alger. En effet, depuis le début de matinée, la délégation marocaine est interdite de quitter l’aéroport. La raison ? La carte du Maroc présente sur le maillot du RSB révèle Radio Mars. Sur cette dernière, on retrouve le Sahara que le Maroc revendique alors que l’Algérie soutient de son côté le groupe Polisario, qui revendique aussi cette partie.

L’Algérie a donc refusé l’accès au territoire au RS Berkane et souhaite confisquer les maillots. Dans des vidéos partagées par la radio marocaine, on y voit aussi les joueurs du RSB s’échauffer pour ne pas être trop impacté par ces longues heures d’attente à l’aéroport. Et alors qu’on pensait que la situation allait finir par s’apaiser, il n’en est rien puisque ces dernières heures, les autorités algériennes ont décidé d’exclure du territoire algérien le RS Berkane qui refuse de se séparer de ses maillots. L’équipe marocaine est restée à l’aéroport d’Alger de longues heures alors que la tension montait d’un cran. Mais selon les dernières informations, elle semble enfin avoir pu sortir de l’aéroport. Reste désormais à savoir si les maillots ont pu passer…