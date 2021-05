Monaco prêt à bondir sur l'occasion Ryan Bertrand

Southampton vient d'annoncer que Ryan Bertrand (31 ans), en fin de contrat en juin 2021, quitterait le club à l'issue de la saison. L'international anglais (19 sélections, 1 réalisation), formé à Chelsea, ne manque pas d'options pour rebondir.

Selon les informations de Goal, Arsenal, l'AC Milan, Manchester City mais aussi l'AS Monaco se sont positionnés sur ce dossier. Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque, serait à l'origine de cette tentative pour le latéral gauche britannique.

Thanks for everything, @ryanbertrand3 ❤️