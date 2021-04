Ligue 2 : Clermont, vainqueur contre Châteauroux, met la pression à Toulouse

Il n'y a pas que la Ligue 1 où la fin de saison est passionnante. Suite de la 35ème journée de Ligue 2 ce lundi avec un duel des extrêmes entre Clermont (2ème), candidat à la montée dans l'élite, et la lanterne rouge Châteauroux, formation officiellement reléguée depuis mardi et son match nul face à Rodez (1-1). Les locaux se sont imposés dans cette partie (2-1) grâce à un doublé de Jason Berthomier, buteur très tôt dans le match (6e) et en fin de rencontre (80e). Romain Grange (72e) avait logiquement égalisé pour les hommes de Marco Simone, qui repartent toutefois bredouilles du stade Gabriel Montpied.

Au classement, Clermont (2ème, 66 points), invaincu depuis quatre rencontres, revient à cinq longueurs du leader, Troyes, et met la pression sur Toulouse (3ème, 62 points) qui compte deux matchs en moins. La Berrichonne de Châteauroux poursuit de son côté sa série noire dans cette Ligue 2 (12 matchs sans le moindre succès) et ferme plus que jamais la marche de ce championnat, avec 22 points.

