AS Monaco : Niko Kovac compare Aleksandr Golovin à Lionel Messi version FC Barcelone

Non vous ne rêvez pas, Niko Kovac n'y est pas allé avec les formes en conférence de presse. Le technicien croate qui peut compter sur le retour d'Aleksandr Golovin depuis quelques matches s'est fendu d'une comparaison osée avant de défier Strasbourg pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Ainsi, le coach de l'AS Monaco a mis en avant son milieu russe de 25 ans (3 buts et 4 passes décisives en 17 matches). Connaissant parfois des pépins physiques, le natif de Kaltan semble plus précieux que jamais dans le jeu des Asémistes comme l'a souligné Niko Kovac : «Golovin est un joueur important pour nous, nous avons beaucoup de joueurs importants (…) Chaque équipe a ses cadres et Golovin est important pour nous. »

Ne s'arrêtant pas là, l'ancien coach du Bayern Munich et de l'Eintracht Francfort a comparé l'importance du Russe au sein de l'ASM à celle de Lionel Messi quand il était au FC Barcelone : *«Barcelone avec Messi est différent de Barcelone sans Messi. Ce n’est pas la même équipe. Cela reste le même club, le même groupe, mais sans son grand joueur. L’an passé, en début de saison, on avait vu la difficulté pour nous de créer du jeu en son absence. C’est une garantie pour nous dans le jeu. C’est un garçon intelligent, mais un peu introverti (…) Dès la saison passée, je lui ai dit, tu dois t’imposer davantage, marquer plus, faire plus de passes décisives, être plus souvent décisif.»** Performant pour son retour, Aleksandr Golovin va devoir poursuivre et répondre aux exigences que lui valent son statut.