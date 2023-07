OM : la réaction de la direction à la suite de la décision du TAS

Le programme de l’Olympique Marseille cet été est plus chargé que jamais. Avec un mercato à gérer, des matchs amicaux à jouer et bientôt les barrages de qualifications en Ligue des Champions à disputer, les nouveaux hommes de Marcelino ont du pain sur la planche. Bonne nouvelle, un dossier vient de se terminer en coulisses, celui de Pape Gueye. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé lever l’interdiction de recrutement de l’OM vis-à-vis de l’affaire Gueye. Ce dernier, au centre d’un litige entre le club olympien et le club anglais de Watford, avait mis Pablo Longoria et les siens dans de beaux draps après son transfert avorté chez les Hornets.

Dans la matinée, les Marseillais ont publié un communiqué dans lequel ils se disent réjouit de cette décision. «L’Olympique de Marseille se réjouit des conclusions émises par le Tribunal Arbitral du Sport, mettant un terme définitif à la possibilité d’interdiction de recrutement à laquelle le club était exposé à la suite de son litige avec Watford concernant le milieu olympien Pape Gueye», peut-on lire. À noter également que Pape Gueye, qui avait été sanctionné par le TAS, conserve son droit de faire appel.

