OL : coup de théâtre pour Laurent Prud’homme !

Son histoire avec l’OL avait débuté de la meilleure des manières. Alors qu’il avait étudié à Lyon lors de ses jeunes années, Laurent Prud’homme est retourné dans la capitale des Gaules en novembre 2023 pour occuper le rôle de directeur général de l’OL. Ancien directeur général de L’Équipe entre 2021 et 2023, l’homme d’affaires de 50 ans a été recruté par John Textor en personne pour remplacer un Santiago Cucci dont l’intérim n’avait pas convaincu entre Rhône et Saône.

Dès lors, son début d’aventure avec les Gones avait parfaitement démarré. Menée par l’élan d’optimisme qui a porté Lyon lors de la deuxième partie de saison 2023-2024, la direction rhodanienne a pu compter sur le soutien sans faille des supporters, convaincus que cette dernière prenait les bonnes décisions pour ramener l’OL au sommet du football français. La nomination de Pierre Sage et l’incroyable remontée au classement des Lyonnais avaient d’ailleurs conforté les fans de la formation septuple champion de France que cette dernière était entre de bonnes mains.

Le ton est monté entre John Textor et Laurent Prud’homme

Avec cet élan positif, tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes en interne pour le board de l’OL. Ce dernier s’était d’ailleurs consolidé à travers les épreuves endurées face à la DNCG ou certaines décisions arbitrales qui avaient convaincu John Textor et ses conseillers que le club était seul contre tous dans cette Ligue 1. Pour autant, alors que tout semblait au beau fixe en interne, des tensions seraient apparues ces dernières semaines, à en croire les informations de L’Équipe et de RMC Sport. Depuis quelques mois, Prud’homme aurait crispé la direction de l’OL par sa volonté de se rapprocher du secteur sportif en allant régulièrement dans le vestiaire des joueurs et en rendant visite aux supporters en bas des kops.

Dans le sens inverse, la direction d’Eagle attendait de lui un rôle strictement administratif. Alors que L’Equipe explique qu’une réorganisation de la direction est privilégiée tant les relations humaines entre Textor et Prud’homme sont bonnes, RMC est plus fataliste et affirme qu’une vive explication aurait eu lieu entre les deux hommes. Cette dernière aurait eu lieu avant le quart de finale retour des Lyonnais en Ligue Europa contre Manchester United et aurait amené Prud’homme à ne pas être présent pour le derby face à Saint-Etienne. Reste à savoir si cela peut mener à une fin d’aventure entre l’OL et son directeur général.