PSG : la préparation militaire et originale de Luis Enrique

Pour son équipe, Luis Enrique prépare des séances intenses avec des heures de vidéos, des séances tactiques avec la vidéo en appuie. Attentif sur chaque point de la préparation de ses joueurs, le technicien espagnol s’inflige lui aussi une organisation très stricte. Comme le raconte L’Équipe, l’entraîneur du PSG élabore son quotidien aussi méticuleusement que ses entraînements. Il passe énormément de temps à Poissy, dans le nouveau centre d’entraînement du club. Pour se préparer physiquement, le natif des Asturies jeûne le matin et adopte un régime basé sur les œufs, riche en protéines, comme peuvent le faire les sportifs. La méditation est également au cœur de son quotidien.

Le technicien du PSG se promène souvent seul dans le centre de vie du PSG. Il passe des heures à la salle et sur son vélo, à parcourir la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Luis Enrique n’est pas un grand profiteur de la capitale, il préfère rester avec sa famille et ses deux chiens pour se reposer. Une vie monastique basée sur le travail et la méditation, mais aussi sur la lecture avec des livres sur la nutrition et le développement personnel dans sa bibliothèque.