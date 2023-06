Steven Nzonzi ouvre la porte à un nouveau challenge

Arrivé à Al-Rayyan au Qatar en 2021, Steven Nzonzi a vu son contrat de deux saisons prendre fin dernièrement. Malgré tout, le champion du monde 2018, passé par le Stade Rennais, ne compte pas s’arrêter là. Dans un entretien accordé au Parisien, le Français de 34 ans assure ainsi qu’il se sent «en pleine forme physiquement» et que «la retraite n’est pas un sujet à l’ordre du jour». Relancé sur de possibles destinations pour la suite de sa carrière, l’intéressé reste ouvert. «J’ai envie de privilégier la notion de plaisir. À 34 ans, je me sens encore pleinement investi dans mon métier, ma passion. J’ai encore envie de m’éclater deux ou trois saisons voire plus si mon corps suit».

La Ligue 1 ? «C’est une possibilité. J’ai aimé évoluer en Ligue 1, à Rennes, dans mon pays (de janvier 2020 à juin 2021). En France ou ailleurs, peu m’importe, tant que je continue à « kiffer » le foot.» L’Arabie saoudite ? «Pourquoi pas. Cette destination va, je pense, séduire de plus en plus de joueurs. La Saudi Pro League a l’air en plein essor. Quand tu recrutes Cristiano Ronaldo, un champion doublé d’un grand compétiteur, tu envoies un signal positif vers extérieur. Les arrivées de Karim Benzema et N’Golo (Kanté) participent à cet attrait croissant. Ils n’y vont pas, seulement, pour des très beaux contrats, mais aussi pour continuer à gagner des trophées. Ne comptez pas sur eux pour se la couler douce». Avis aux intéressés…

