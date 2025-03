Un joueur d’Angers touche 150 000 euros par mois sans jouer

Ce mercredi, L’Équipe a dévoilé les salaires des clubs de Ligue 1. Et si le PSG domine très largement le top 30 des salaires du championnat de France, pour certains clubs, il y a tout de même des situations très étonnantes. C’est notamment le cas du côté d’Angers, actuel 14e de Ligue. Le quotidien français révèle que le joueur le mieux payé de l’effectif se nomme… Adrien Hunou qui touche 110 000 euros par mois (loin devant Ferhat et ses 70 000 euros mensuels). Il touche également deux primes de 240 000 euros soit un total colossal de 150 000 euros par mois sur l’année.

Problème, l’ancien attaquant de Rennes n’a pas joué la moindre minute cette saison avec son club. Il évolue depuis le début avec la réserve en N3 puisque la direction estime qu’il n’a pas sa place dans l’effectif actuel. La saison dernière, il n’avait disputé que 263 minutes. Selon L’Équipe, Angers justifie ce salaire XXL par le fait d’avoir recruté le joueur alors qu’il lui restait un an de contrat et donc d’avoir économisé environ 2 millions sur le montant du transfert. Plus surprenant, le quotidien français lance qu’en interne, on explique qu’Adrien Hunou n’a même plus envie de jouer au football.