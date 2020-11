OL-ASSE : les notes du match

Pour ce match de clôture de la dixième journée, l'Olympique Lyonnais recevait l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium pour un derby très attendu. Auteurs d'un résultat nul intéressant à Lille dimanche dernier (1-1), les Gones voulaient l'emporter pour se rapprocher à nouveau du podium. Côté stéphanois, l'objectif demeurait limpide : ramener quelque chose de ce déplacement dans le Rhône pour stopper l'hémorragie (cinq défaites consécutives en Ligue 1). Pour ce derby, Rudi Garcia alignait un 4-3-3 et pouvait compter sur le retour de Jason Denayer en charnière centrale. Claude Puel s'appuyait lui sur un 4-2-3-1 avec le seul Charles Abi en attaque.

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait sur de belles bases et l'ASSE se procurait le premier frisson de la soirée. Sur un coup-franc frappé par Aouchiche, Camara voyait sa frappe repoussée par Lopes (2e). Disciplinés tactiquement, les Verts se procuraient une nouvelle opportunité par Bouanga dont la frappe était renvoyée du pied par Lopes (13e). Pendant la première demi-heure, l'OL était clairement gêné par la densité et l'agressivité des Stéphanois dans le jeu. Il fallait attendre la 39e pour entrevoir la première occasion lyonnaise. Moukoudi perdait le ballon ce qui profitait à Aouar qui perdait son duel face à Moulin.

L'entrée décisive de Kadewere

Dans la foulée, Denis Bouanga voyait sa tête repoussée par Lopes (40e). Pas de quoi décourager les Stéphanois qui ouvraient le score. Bouanga décalé sur la gauche déposait Guimaraes et trompait Lopes d'un centre tir (0-1, 41e). Le match s'emballait et Toko Ekambi butait sur Moulin (42e). Au retour des vestiaires, Rudi Garcia tentait d'insuffler une nouvelle dynamique à son équipe avec les entrées de Thiago Mendes, Paqueta et Kadewere (56e). L'OL se procurait enfin une occasion dans ce second acte avec Depay bien servi par Dubois qui butait sur Moulin (62e). L'OL recollait au score quelques instants plus tard. Sur un coup-franc malicieusement joué par Depay, Cornet sur la gauche centrait pour Kadewere qui d'une Madjer égalisait (1-1, 65e). Les Gones poussaient pour prendre les devants.

Caqueret décalait Kadewere qui remisait pour Caqueret. Le ballon revenait dans les pieds de Toko Ekambi dont l'enroulé venait mourir sur le montant de Moulin (71e). Dans un temps fort, les hommes de Rudi Garcia prenaient l'avantage. Kadewere sur la gauche réalisait un petit numéro et déposait Camara avant de tromper Moulin dans un angle fermé (2-1, 74e). Loin de rendre les armes, les Verts manquaient l'égalisation. Sur la droite, Khazri centrait pour Hamouma dont la frappe était repoussée sur sa ligne par Lopes (76e). En fin de match, l'AS Saint-Etienne obtenait un penalty après consultation de la VAR. Suite à un centre de Rivera, Jean Lucas touchait le ballon de la main dans sa surface (87e). Mais Denis Bouanga manquait sa tentative (88e). Dans le temps additionnel, Paqueta distillait une offrande pour Toko Ekambi qui écrasait trop sa frappe (90+5). Grâce à ce quatrième succès de la saison, l'Olympique Lyonnais se hissait à la cinquième place du classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Kadewere (non-noté) : entré à la 56e minute, l'intéressé profite d'un excellent centre de Cornet pour égaliser d'une Madjer (1-1, 65e). L'ancien Havrais régale en déposant Camara et en trompant Moulin dans un trou de souris pour s'offrir le doublé (2-1, 74e). Son entrée en jeu a totalement changé le cours du match. Généreux, l'attaquant zimbabwéen a également beaucoup travaillé côté gauche. L'intéressé a sûrement marqué des points ce soir auprès de Rudi Garcia.

Olympique Lyonnais

Lopes (6,5) : le portier lyonnais n'a pas mis longtemps à entrer dans le match. L'intéressé sauve les siens sur une tête à bout portant de Camara (2e). L'international lusitanien maintenait les siens dans le match en repoussant une frappe de Bouanga (13e). Très en vue, le gardien se trouve encore à la parade sur une tête à bout portant de Bouanga (40e). Mais le dernier rempart lyonnais doit rendre les armes sur un centre tir de Bouanga (0-1, 41e). Il anticipe un centre de l'attaquant stéphanois ce qui provoque son mauvais positionnement sur le but. Il se rattrape bien en repoussant une frappe d'Hamouma dans le dernier quart d'heure du match (77e).

Dubois (6) : l'ancien Nantais n'a pas manqué de détermination bien au contraire. Mais il a souvent semblé au bord de la rupture malgré sa générosité dans le jeu. Son apport offensif fut limité dans le premier acte. Beaucoup plus à son avantage en seconde période aussi bien dans ses interventions défensives que dans ses initiatives offensives. A l'image de son bon service pour Depay (62e) qui aurait pu être décisif.

Denayer (5,5) : pour son retour à la compétition, le défenseur central belge se fait piéger par le coup-franc d'Aouchiche qui amène l'occasion de Camara (2e). Le Diable Rouge se retrouve en difficulté sur l'occasion de Bouanga (13e). Si son début de match fut poussif, il a repris le fil par la suite avec son bon positionnement et des interventions judicieuses. L'international belge a tenu la baraque ce soir.

Diomandé (6) : tout comme son partenaire Denayer, le jeune défenseur s'est fait surprendre par le bon coup-franc d'Aouchiche qui provoque l'action de Camara (2e). Il s'est bien repris par la suite, notamment dans ses interventions, et grâce à sa bonne lecture du jeu. Le numéro deux rhodanien s'est évertué à relancer proprement. Une prestation prometteuse pour l'Ivoirien ce soir.

Cornet (5,5) : positionné dans le couloir gauche de la défense lyonnaise, l'intéressé effectue une belle intervention pour couper la course d'Abi (14e). Malheureusement pour lui, la physionomie de la première mi-temps ne lui a pas permis de se projeter vers l'avant. Son excellent centre permet à Kadewere d'égaliser pour l'OL (1-1, 65e). Plutôt solide défensivement ce soir. Remplacé à la 78e par Bard

Caqueret (6,5) : le jeune lyonnais a essayé de se montrer volontaire, notamment dans la construction du jeu. Mais tout comme ses partenaires au milieu, il a plutôt été bien muselé par ses adversaires dans le premier acte. Au retour des vestiaires, le milieu de terrain a été beaucoup plus à son avantage. Très actif, il a souvent créé les décalages sur les occasions de son équipe. Très présent également à la récupération du ballon. Une rencontre à deux visages. Remplacé à la 84e par Jean Lucas qui a commis l'irréparable dans sa surface (87e). Heureusement sans conséquence pour son équipe.

Guimaraes (4,5) : le milieu brésilien n'a pas eu son rayonnement habituel dans l'entrejeu en première mi-temps. La faute à l'agressivité stéphanoise mais aussi à la densité présente au milieu. L'intéressé se fait déposer par Bouanga sur l'ouverture du score des Verts (0-1, 41e). Averti à la 50e . Remplacé à la 56e par Paqueta qui a affiché beaucoup de détermination sur le terrain. Averti à la 83e. Auteur d'un joli rush dans le temps additionnel et d'un excellent centre pour Toko Ekambi (90+5).

Aouar (4) : fantomatique pendant plus de trente minutes, le milieu lyonnais perd son duel devant Moulin (39e). Un tournant dans le match puisque dans la foulée, les Verts ouvriront le score par Bouanga (0-1, 40e). Un peu plus actif en fin de premier acte et en début de seconde période, le numéro huit rhodanien doit quitter prématurément les siens sur blessure. Remplacé à la 55e par Thiago Mendes qui a effectué une entrée plutôt discrète. Averti à la 90+7.

Toko Ekambi (6,5) : très remuant sur le front de l'attaque, l'attaquant camerounais a beaucoup tenté et percuté notamment sur la droite. L'ancien joueur de Villarreal fut assurément le Lyonnais le plus dangereux dans les quarante-cinq premières minutes. L'intéressé voit sa frappe bien captée par Moulin juste avant la pause (42e). Très entreprenant, sa frappe enroulée vient s'écraser sur le poteau de Moulin (71e). Le Lion Indomptable a malmené la défense stéphanoise ce soir. Il rate l'immanquable sur un beau service de Paqueta (90+5).

Dembélé (4) : titularisé à la place de Kadewere, l'ancien joueur du Celtic a éprouvé des difficultés face à la défense stéphanoise dans le premier acte. Il n'a pas pesé comme prévu sur l'arrière-garde des Verts. Une soirée à oublier pour l'attaquant tant la frustration fut grande. Remplacé à la 56e par Kadewere qui profite d'un excellent centre de Cornet pour égaliser d'une Madjer (1-1, 65e). L'ancien Havrais régale en déposant Camara et en trompant Moulin dans un trou de souris pour s'offrir le doublé (2-1, 74e). Son entrée en jeu a totalement changé le cours du match. Généreux, l'attaquant zimbabwéen a également beaucoup travaillé côté gauche.

Depay (4,5) : le capitaine lyonnais a tenté de prendre des initiatives en redescendant au milieu pour toucher les ballons. Malheureusement pour lui, il a rencontré des fortunes diverses dans ses démarches lors du premier acte. L'international néerlandais se trouve à l'origine de l'égalisation lyonnaise. Son décalage pour Cornet sur le coup-franc surprend la défense stéphanoise (1-1, 65e). Un match plutôt décevant pour le numéro dix rhodanien, qui a oscillé entre le bon et le moins bon ce soir.

AS Saint-Etienne