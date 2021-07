Copa América : un ex-international argentin dézingue Neymar

La Copa América bat son plein et connaît son premier finaliste. Le Brésil s'est en effet imposé contre le Pérou en demi-finale, et attendra la nuit prochaine pour savoir qui de l'Argentine ou de la Colombie va le rejoindre. Pour autant, lors d'une compétition, des attitudes peuvent agacer et les médias peuvent se déchaîner.

On a pu le voir notamment lors de cet Euro. Mais cette fois, c'est un joueur d'une équipe encore en lice qui attire les critiques : Neymar. On le sait, le joueur du Paris SG est un élément clivant. Mais cette fois, Oscar Ruggeri, consultant d'ESPN, défenseur central argentin (96 sélections), qui a fait les beaux jours du Real Madrid, de River Plate et de Boca Juniors, s'est déchaîné.

Les matches de poule dans le viseur

«Il n'a pas les codes sur le terrain. Contre le Pérou (en phase de poules, ndlr), alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil, il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied», s'est-il emporté. Mais, visiblement, son attitude lors de la rencontre face à la Colombie n'a pas non plus été digérée par l'ex-international albiceleste.

«Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé», a-t-il poursuivi et conclu sur le sujet. Une chose est certaine, si l'Argentine bat la Colombie et se qualifie donc pour la finale pour retrouver le Brésil, les esprits risquent de rapidement s'échauffer.