OM : Mathieu Valbuena n’a jamais voulu signer au PSG

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena reste un fervent supporter du club phocéen. Pourtant, l’ex-international français a connu un passage de deux ans à l’Olympique Lyonnais. Mais selon lui, ce n’est rien comparé à un possible départ au Paris Saint-Germain, qu’il considère comme « le vrai rival » de l’OM. « Jamais, je n’aurais voulu aller à Paris. Parce que, pour moi, Paris, c’est vraiment le rival. Que ce soit sportif ou extrasportif, il y a tout. Quand moi, j’étais à Lyon - même si je sais qu’il y avait une rivalité sportive (avec l’OM) - ce n’était pas un club qu’on détestait. Après qu’il y a eu des polémiques d’Aulas, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu’on n’a plus trop aimé ce club à Marseille. Mais pour Paris, ça a toujours été comme ça. On a toujours détesté le Paris Saint-Germain », a-t-il indiqué pour Free Ligue 1.

Le joueur de 40 ans - qui évolue désormais au Athens Kallithea FC - a également salué le choix d’Adrien Rabiot, qui a rejoint Marseille cet automne. « Je trouve qu’Adrien Rabiot a eu de la personnalité. Mais c’est une bonne affaire sportivement pour l’Olympique de Marseille. »