Le Celtic FC présente son nouveau maillot extérieur

Alors que les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont attiré toute la lumière en Ecosse en remportant haut la main la Premiership, le Celtic FC donne déjà le coup d'envoi de la saison prochaine en dévoilant son nouveau maillot extérieur.

Fondé en 1887 à Glasgow, le Celtic a une grande histoire qui se retranscrit notamment à travers ses tuniques. Partenaire officiel du club depuis la saison 2020-2021, adidas tient évidemment à conserver l'ADN du club aux 51 championnats d'Ecosse et fourni pour cela des maillots respectant les couleurs traditionnelles des pensionnaires du Celtic Park.

Si le maillot porté à domicile est toujours resté plus ou moins identique avec ses bandes vertes et blanches traditionnelles, le maillot extérieur a lui connu de nombreux changements de couleurs et de design. Pour la saison 2021-2022, la marque aux trois bandes nous replonge dans le passé avec un maillot vert très classique qui se rapproche de ceux du début des années 1900. Une touche de doré accompagne ce fond vert au niveau du sponsor maillot, des trois bandes adidas et des logos. Le logo du club est d'ailleurs simplifié sur ce maillot où l'on ne retrouve que le trèfle qui est au cœur de l'emblème du club depuis 1950.

Des chaussettes et un short vert complètent cette tenue traditionnelle qui est déjà disponible en précommande sur la boutique en ligne du Celtic FC en attendant sa mise en vente le 24 juin !