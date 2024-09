France - Italie : la soirée historiquement désastreuse des Bleus de Didier Deschamps

Opposée à l’Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations version 2024-2025, l’Equipe de France, éliminée aux portes de la finale lors du dernier Euro, faisait sa rentrée des classes, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Organisés en 4-2-3-1 avec Ibrahima Konaté et William Saliba dans l’axe de la défense, les Bleus pouvaient également compter sur leur petit nouveau, Michael Olise. En attaque, Antoine Griezmann et Bradley Barcola accompagnaient, quant à eux, Kylian Mbappé, seul en pointe. De son côté, la Nazionale se présentait en 3-5-2. Gianluigi Donnarumma débutait dans les cages, tout comme Lorenzo Pellegrini et Matteo Retegui, titularisés en pointe. Un choc qui démarrait sur les chapeaux de roues. Avec l’ouverture de score historique de Bradley Barcola au bout de 13 secondes, tout portait à croire que la France allait vivre une soirée tranquille riche en événements.

Certes, la soirée a bien été historique. Elle restera gravée dans l’esprit de beaucoup de supporters français durant les prochains mois mais pas dans le sens que tout le monde croyait. Alors qu’elle a réussi à égaliser avant la pause, l’Italie a ensuite sorti le rouleau compresseur pour écraser l’Equipe de France avec facilité et maîtrise devant un Parc des Princes scotché par le niveau affiché par la Squadra Azzurra. Une victoire XXL pour une nation en reconstruction qui cherche des confirmations pour retrouver ses lettres de noblesses : «Il faut être factuel, on a très bien débuté, on a fait de bonnes choses dans les premières minutes, mais on n’a pas eu la capacité à maintenir le rythme sur tout le match. L’adversaire nous a perforé sur des erreurs de notre part et cela nous a fait mal. La qualité, on l’a, on fait des bonnes choses avec le ballon, mais défensivement, ils nous ont fait du mal», a déclaré au micro de TF1 le sélectionneur Didier Deschamps qui a d’ailleurs reconnu être le «responsable» de cette gifle à domicile.

Une noyade totale sur tous les plans !

Interrogé par la chaîne italienne de la Rai, le sélectionneur Didier Deschamps a commenté la défaite (1-3) de ses Bleus : «Nous avons très bien commencé en marquant des buts et en mettant une bonne pression sur l’Italie. C’est difficile de maintenir l’intensité élevée, déjà dans la deuxième partie de la première mi-temps, nous avons commis des erreurs qui leur ont permis d’égaliser. Je suis habitué aux critiques, même si j’ai plus gagné que perdu. Je savais que la condition des joueurs cadres n’était pas au top. Olise et Koné ont débuté ce soir, il y a des étapes nécessaires pour améliorer. J’ai toujours été clair sur ce que nous faisions, malheureusement l’Italie a fait plus que nous sur le plan physique et en intensité. Cela me dérange qu’après les vingt premières minutes, la lumière s’éteigne». Un constat amer mais honnête. Les Bleus ont tout simplement été méconnaissables. La France n’a remporté que 36% de ses rencontres toutes compétitions confondues en 2024 (4/11), soit son plus faible ratio de victoires lors d’une année civile depuis l’année 1992. Habituée à déployer un bloc solide, compact et serré, l’Equipe de France a laissé trop d’espaces et de trous sans montre une onde d’efficacité, d’intensité, de régularité ou même de réalisme offensif, expliqué par le manque de constance de Kylian Mbappé, le statut encore trop brut de Bradley Barcola et Michael Olise ou le visage méconnaissable d’Antoine Griezmann. Cela faisait bien longtemps que les Bleus n’étaient pas tombés si bas. Pour exemple, la France n’avait plus encaissé 3 buts lors d’un match en compétition officielle à domicile depuis le 5 juin 1999 contre la Russie.

Autre point plus représentatif de la crise de la recette DD : la France a perdu 2 rencontres consécutives toutes compétitions confondues pour la première fois depuis juin 2015. Déjà remise en question sur certains points après un Euro mouvementé, l’Equipe de France n’avait pas été aussi malmené depuis longtemps. D’ailleurs, l’Italie a remporté aujourd’hui sa première victoire contre la France à Paris depuis 1954. C’est pourtant une Squadra Azzurra en proie aux doutes, en pleine reconstruction qui débarquait au Parc des Princes. Une équipe qui a été contrainte de se passer de certains cadres notamment Nicolo Barella, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca ou encore Federico Chiesa. Pourtant l’Italie a réussi l’exploit de dominer les Bleus à Paris, tout en ayant encaissé l’ouverture du score au bout de 13 secondes. On croyait l’Italie au bord de la noyade mais les troupes de Luciano Spalletti ont perforé trop facilement le bloc axial des Bleus. La paire Youssouf Fofana et N’Golo Kanté a été désastreuse et totalement dominée par leurs vis-à-vis, cumulant d’ailleurs 15 pertes de balle. Principale force pendant l’Euro, la défense, illustrée par un duo Ibrahima Konaté - William Saliba, a coulé aussi ce vendredi soir, trop aisément prise de vitesse par les attaquants italiens. L’Equipe de France n’avait plus perdu 2 rencontres consécutives alors qu’elle avait à chaque fois ouvert le score depuis 1962. Face à la Belgique, les Bleus se doivent de réagir.