Duje Caleta-Car jure fidélité à l’OL

Ce jeudi, Duje Caleta-Car s’est exprimé face aux journalistes à deux jours d’affronter Brest en Ligue 1. Le Croate est notamment revenu sur la prestation compliquée de son équipe le week-end dernier face à Montpellier, malgré la victoire 1 à 0. «Lors du dernier match, on sait qu’on n’a pas joué comme on l’aurait souhaité. Nous savons ce que nous devons améliorer et où nous avons commis des erreurs. C’était le premier match de l’année, et même si la performance n’était pas parfaite, la victoire était l’essentiel. Lors du match précédent, nous avions mieux joué, mais nous avions perdu. Les victoires restent donc primordiales. Je pense que sur nos dernières rencontres, nous n’avons pas joué à notre véritable niveau. Avec la fatigue accumulée et un retour de vacances peut-être pas encore optimal, le match contre Montpellier a été compliqué. Mais cette semaine d’entraînement nous a permis de nous remettre en forme. Nous sommes prêts à faire mieux ce samedi face à Brest.»

La suite après cette publicité

Lui le premier. Le défenseur âgé de 28 ans, passé notamment par l’Olympique de Marseille, veut tout donner pour les Gones, auxquels il est lié jusqu’en 2027. Il a d’ailleurs fait une belle déclaration d’amour au club de John Textor, où il évolue et se sent bien depuis l’été 2023. «Le temps passe vite, et je suis heureux d’avoir joué autant de matchs avec l’OL. Il y a eu des moments plus ou moins faciles, mais globalement, je suis très satisfait d’être ici. J’espère pouvoir continuer à jouer beaucoup d’autres matches pour ce club.» Des mots qui ont dû faire plaisir à Pierre Sage et l’écurie rhodanienne.