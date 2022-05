Naples : l'agent de Kalidou Koulibaly sort du silence

La suite après cette publicité

Mise au point. Ces derniers jours, les rumeurs concernant l'avenir de Kalidou Koulibaly vont bon train. Le défenseur central de 30 ans est en effet annoncé sur le départ du Napoli, où son contrat court jusqu'en juin 2023. Le FC Barcelone aurait même fait de l'international sénégalais sa priorité pour renforcer l'arrière-garde de Xavi l'an prochain, alors que la Roma, l'Inter ou encore la Juve le suivent également. L'agent de l'ancien joueur du FC Metz a alors pris la parole pour mettre les choses au clair.

« Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec d'autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club », a ainsi assuré Fali Ramadani auprès du Corriere dello Sport. Le président napolitain sait ce qu'il lui reste à faire.