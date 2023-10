Le Barça envisage de rendre hommage à Lionel Messi

«Il est heureux maintenant et je pense que c’est ce qu’il devrait rechercher dans sa carrière. Revenir à Barcelone serait spectaculaire, car c’est le meilleur joueur de l’histoire, mais les choses ont fini par se passer comme ça et on peut dire qu’il est heureux. C’est ce qui compte le plus», déclarait le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, au moment d’évoquer le transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami. Libre comme l’air depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, l’attaquant argentin a pris à contre-pied les rumeurs l’envoyant au Barça pour s’engager en faveur de la franchise américaine.

La suite après cette publicité

Si le septuple Ballon d’Or, qui a réalisé des débuts canons avec sa nouvelle formation, a décliné l’offre de son club de cœur, il n’en demeure pas moins important à ses yeux. Ainsi, AS relaye que la direction du champion d’Espagne en titre envisage de lui rendre hommage avant que celui-ci ne raccroche définitivement les crampons. «Ce sera un match d’adieu au Camp Nou ou peut-être dans le nouveau stade quand il sera prêt. Il sera toujours la plus grande idole de l’histoire du club. Quand ? Nous ne le savons pas. Il joue et j’espère qu’il jouera encore des années, car les gens qui aiment le football seront heureux de le voir heureux», a indiqué Deco lors d’un entretien accordé au média brésilien Lance.