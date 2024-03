Thibaut Courtois et le nouveau like qui ne passe pas

Absent des terrains depuis l’été dernier, Thibaut Courtois (31 ans) se concentre désormais sur le Real Madrid. Le gardien belge est en froid avec son sélectionneur, Domenico Tedesco, notamment pour lui avoir enlevé le brassard de capitaine. Même s’il n’a pas annoncé de retraite internationale, son envie de rejouer pour les Diables Rouges est réduite en la présence de Domenico Tedesco. Sur les réseaux sociaux, Thibaut Courtois n’est pas irréprochable. Après le match nul entre les Anglais et les Belges (2-2), le gardien du Real a aimé une publication de son coéquipier en club Jude Bellingham qui célébrait son but contre les Diables Rouges. Un "like" qui agite les fans belges.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien capitaine de la sélection de Belgique fait réagir après des réactions sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il avait une publication relatant une interview d’Axel Witsel à charge contre Domenico Tedesco. Celui qui a pris sa retraite internationale l’année dernière affirmait n’avoir "aucun regret" de sa décision après une conversation « de deux minutes » avec Domenico Tedesco. La sélection belge, en reconstruction, a encore de gros chantiers à gérer.