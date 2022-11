Football Manager 2023 : les 10 challenges à tenter cette année !

Les clubs historiques français

C'est un challenge qui sera forcément prisé par de nombreux joueurs. Cette saison, les divisions inférieures françaises regorgent de clubs historiques qu'il faudra remettre au premier plan. On pense forcément à l'AS Saint-Etienne et aux Girondins de Bordeaux, où tout est à reconstruire en Ligue 2, et où vous pourrez notamment vous appuyer sur un bon système de formation de jeunes. Sochaux, Metz, Le Havre ou Grenoble peuvent aussi être des challenges intéressants. Et en National 1, on pense forcément à l'AS Nancy-Lorraine, au Mans et au Red Star, et pourquoi ne pas tenter l'aventure Versailles et poursuivre le projet ambitieux du club dans la vraie vie sur votre ordinateur.

Le Paris FC

Un concurrent pour le PSG et un derby de la capitale de feu ? C'est le rêve de beaucoup, et s'il semble encore loin de se concrétiser en vrai, c'est un défi qui peut clairement se tenter sur Football Manager. Montez en Ligue 1 puis, peu à peu, tentez de vous frayer une place dans le haut du tableau et vous rapprocher du PSG. Pour en venir à bout ? Vous pouvez également rajouter un peu de difficulté à votre partie en ne recrutant que des joueurs français ou formés en France par exemple, afin d'être "l'anti-PSG" parfait !

Le FC Andorre

Pour beaucoup, le FC Andorre est le club de Gerard Piqué. Mais pas que, puisque l'écurie de la Principauté, fraîchement promue en deuxième division, est la première équipe non-espagnole à évoluer au niveau professionnel chez nos voisins ibériques. Tentez donc de la ramener en Liga et d'en faire une référence sur la scène nationale, puis en Europe. Vous aurez, pour commencer, de plus gros moyens que les autres équipes de D2 et la possibilité d'améliorer les structures assez rapidement. Vous pouvez aussi, dans le même temps, prendre les commandes de la sélection et bâtir un double-projet sur le très long terme.

Le Deportivo de La Corogne

Pour les plus anciens d'entre vous, le Deportivo de la Corogne évoque sûrement de jolis souvenirs du début des années 2000. Club historique et très populaire en Espagne, il végète actuellement en troisième division. Vous devrez donc faire monter l'écurie galicienne à deux reprises pour retrouver l'élite espagnole, et ensuite recommencer à jouer les premiers rôles. Vous bénéficierez également d'un centre de formation assez performant et d'une réputation assez importante vous permettant d'attirer de bons joueurs même dans les catégories inférieures.

Kaiserslautern

Autre gros club avec un joli passé qui n'est pas à sa place depuis un bon bout de temps déjà : Kaiserslautern. Actuellement en deuxième division allemande, l'écurie qui a connu un gros déclin dans les années 2000 fait partie des challenges préférés des managers tous les ans. Faites monter le club en Bundesliga et tentez, sur la durée, de détrôner un Bayern Munich généralement aussi dominant dans le jeu que dans l'IRL.

Forest Green Rovers

L'écologie est un des grands enjeux du moment partout dans le monde. Et pourquoi ne pas tenter de faire grimper le premier club de foot écologique sur le toît du Royaume-Uni et de l'Europe ? Le club, qui vient de monter en troisième division, a pour ambition de sensibiliser l'Angleterre aux problématiques liée à l'environnement, et compte par exemple sur des panneaux solaires sur le toit du stade, où il ne vend aucun produit dérivé de la viande, en plus de s'apprêter à construire un stable totalement écologique, fait de bois notamment. Un challenge différent mais passionnant !

Birmingham City

C'est un grand classique des années 90 et 2000 en Angleterre, et il ne demande qu'à remonter dans l'élite. Le club formateur de Jude Bellingham, qui appartient en partie à un groupe asiatique, est le grand rival d'Aston Villa, l'autre club de la ville qui nourrit de sacrées ambitions. Objectif pour vous : vite dépasser l'équipe entraînée par Unai Emery et gagner un grand titre avant eux !

Parme

Départ direction l'Italie maintenant, où on retrouve aussi de gros clubs historiques perdus dans les divisions inférieures. Forcément, Parme est l'un des premiers noms qui nous vient en tête. Après des années 2000 très compliquées, pendant lesquelles le club a beaucoup fait l'ascenseur. A vous de le stabiliser en Serie A et faire de belles choses en Europe. Le challenge Venise, dans un registre différent mais toujours en D2, peut aussi être intéressant.

Chômage et tour du monde

C'est un challenge tenté par les joueurs les plus expérimentés : commencer une partie au chômage, et postuler puis trouver un club en fonction des évènements qui se produisent dans le jeu. Jouez les pompiers de service, faites le tour du globe et tentez de gagner des compétitions partout où vous passez. Pour rajouter encore plus de fun à votre partie, penez bien à, si votre dispositif est suffisamment puissant, charger plein de championnats dans la base de données !

Gagner le Mondial !

Alors que le grand rendez-vous attendu par tous les fans de foot arrive, pourquoi ne pas tenter sa chance sur Football Manager ? Offrir un premier et dernier Mondial à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, tenter d'enfin faire briller l'Angleterre sur la scène mondiale, se régaler avec le Brésil... Ou bien même prendre un pays moins huppé et construire un groupe capable d'être compétitif rapidement et même viser les prochains rendez-vous internationaux.