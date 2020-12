Tottenham : José Mourinho vole au secours de Serge Aurier

La suite après cette publicité

Son équipe n’était pas la plus excitante à voir jouer, mais le Tottenham de José Mourinho s’accrochait solidement à la première place du classement de Premier League. Et puis les Spurs ont rencontré deux concurrents directs, Liverpool et Leicester, et tout a changé. Battu deux fois (2-1 par les Reds, 2-0 par les Foxes), le club londonien a reculé au cinquième rang et pointe désormais à six longueurs du leader. Une petite désillusion pour les partenaires d’Hugo Lloris. Mais hier, à l’occasion de la défaite concédée face à Leicester, un homme a cristallisé les critiques : Serge Aurier.

Auteur d’une faute grossière sur Wesley Fofana dans sa surface, le latéral ivoirien a provoqué un penalty et l’ouverture du score par Jamie Vardy. Une faute stupide qui a valu à l’ancien Parisien de grosses critiques, dont celles de Roy Keane. Mais s’il a déjà cartonné ses propres joueurs par le passé, José Mourinho n’a pas voulu accabler son défenseur, dans des propos relayés par Skysports.

Mourinho épargne Aurier

« Je décrirais cette faute comme une erreur, pas comme un moment de folie. Je dois admettre qu’en tant que joueur, vous devez savoir où vous êtes, que vous êtes à l'intérieur de la surface. En plus, le joueur s'éloignait de notre but sans aucun danger. Je décrirais cela comme une erreur. Je connais mes joueurs. Je connais leurs qualités et leurs petits problèmes. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et aujourd'hui il a commis cette erreur », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Cette erreur nous a-t-elle coûté les trois points ? Je pense qu'il est injuste de dire cela. Si je devais parler des cas individuels, je pourrais m'adresser à d'autres joueurs dont l'attitude n'est pas ce que j'aime, alors je dois être honnête dans mon analyse de Serge, c'est une erreur mais c'est tout ». Si Aurier a finalement été épargné, d’autres, en revanche, ont les oreilles qui sifflent…