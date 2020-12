Roy Keane dézingue Serge Aurier

On se demande encore ce qu'il est passé par la tête de Serge Aurier en chargeant littéralement Wesley Fofana dans la surface de réparation. En offrant un penalty à Leicester juste avant la pause, le latéral de Tottenham a précipité la chute de son équipe, défaite finalement 2-0. Les Spurs sont maintenant à six points du leader, les chances de titre en fin de saison s'amenuisent sérieusement. Plus que le bilan comptable, c'est surtout le comportement défensif de l'ancien Parisien qui a fait débat en Angleterre après la rencontre. Roy Kean n'a par exemple rien compris.

«Il y a un mot pour cela : la folie. Je dois faire attention à ce que je dis avec ce défenseur. Mais c'est une folie totale. Il n'y avait pas de danger du tout. C'est un défenseur expérimenté. Il ne réfléchit pas. Il ne pense pas ce garçon» s'est plaint l'ancien milieu de terrain irlandais de Manchester United sur Sky Sports, rapidement suivi par Jimmy Floyd Hasselbaink, l'ex-attaquant de Chelsea. «C'est vraiment une faute ridicule. Je n'ai pas de mot pour cela, mais pourquoi a-t-il besoin de faire ça? Dans la dernière minute de la première période... C'est juste un tacle de rugby, tu ne dois pas faire ça. Il a essayé d'y arriver en poussant l'adversaire en dehors de la surface mais il a oublié où il était. C'est aussi simple que ça.»