OL : le point sur le dossier Jeff Reine-Adélaïde

Où évoluera Jeff Reine-Adélaïde la saison prochaine ? Beaucoup d'options restent ouvertes pour le milieu offensif de 22 ans. Dont celle de rester à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il n'a jamais demandé à Rudi Garcia de ne plus jouer. Deux clubs ont formulé une offre : le Stade Rennais et le Hertha Berlin. L'OL espère toujours récupérer 30 M€ au total pour JRA, recruté pour 25 M€ à Angers l'été dernier.

Le Hertha Berlin est très chaud mais n'a toujours pas trouvé d'accord, avec l'OL ni même avec le joueur, contrairement à ce que laissait entendre la presse allemande. Pas d'accord contractuel non plus entre Rennes et Reine-Adélaïde, même si cette destination a sa préférence. Tourné vers le recrutement d'un défenseur central supplémentaire, le club breton n'est pas sûr de pouvoir courir deux lièvres à la fois. Il a donc fait part à l'OL de sa volonté d'attendre encore un peu avant de formuler, ou non, une nouvelle offre.