PSG : Kylian Mbappé voit grand pour l’Afrique

Ces derniers jours, Kylian Mbappé était de passage au Cameroun. La star du PSG en a profité pour accorder plusieurs interviews où il a notamment évoqué le football en Afrique. Interrogé sur le niveau du continent et sur la possibilité un jour de voir une nation africaine remporter le Mondial au micro de NCI, le Bondynois a été très clair : l’Afrique n’a pas à rougir.

«Tant que je jouerai, j’espère qu’aucune équipe africaine ne gagnera la Coupe du Monde, ça voudrait dire que je gagnerai moins (rires). Si je ne gagne pas, j’aimerais que ce soit un pays africain bien sûr. Le Maroc a montré qu’il n’y avait aucune barrière. Ils ont été en demi-finale. Et ils n’ont pas battu de petites équipes. Ils ont éliminé le Portugal, l’Espagne et ils sont sortis d’un groupe avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils n’ont pas eu un parcours facile mais ils étaient là. Malheureusement pour eux, on était là aussi. Ils ont montré qu’ils étaient capables. Ils ont même battu le Brésil en amical. Aujourd’hui, il n’y a aucune raison de ne pas y croire.»

