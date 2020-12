Coupe de France : le tirage programmé le 7 janvier

Le tirage au sort jumelé des Coupes de France masculine et féminine, dont les nouveaux formats ont été validés en décembre par le Comité Exécutif, aura lieu le jeudi 7 janvier 2021, annonce la Fédération français de football, dans un communiqué. Les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de D1 Arkema (féminine) seront fixés ce jour-là. C’est à cette date qu’est programmé en direct sur Eurosport le tirage au sort des deux Coupes de France dont la formule sera inédite après que le Comité Exécutif de la FFF a validé, le 17 décembre, de nouveaux formats en deux voies.

Concernant la Coupe de France masculine, deux tirages au sort sont prévus : celui du 8e tour réunissant les 20 clubs de Ligue 2, soit 10 matches planifiés le mercredi 20 janvier 2021, puis celui des 32es de finale où les 10 vainqueurs du 8e tour retrouveront les 20 clubs de Ligue 1, soit 15 rencontres. Pour rappel, à partir des 16es de finale, la voie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 rejoindra celle des autres clubs (le FC de M'tsapéré, représentant de Mayotte, et l'US Sinnamary, représentant de Guyane, sont d'ores et déjà qualifiés pour les 32es de finale). L'an passé, le PSG a remporté la coupe aux dépens de l'AS Saint-Etienne.

Le programme de la Coupe de France 2020/2021 :

Coupe de France masculine :

7 janvier 2021 : Tirage au sort du 8e tour et des 32es de finale (voie des clubs de Ligue 1 et Ligue 2) - En direct sur Eurosport (horaire à déterminer)

20 janvier 2021 : 8e tour (entrée en lice des 20 clubs de Ligue 2, 10 matches)

Date à déterminer : 32es de finale (entrée en lice des 20 clubs de Ligue 1, 15 matches)

Coupe de France féminine :

7 janvier 2021 : Tirage au sort des 16es de finale (voie des clubs de D1 Arkema) - En direct sur Eurosport (horaire à déterminer)

30 et 31 janvier 2021 : 16es de finale (entrée en lice des 12 clubs de D1 Arkema, 6 matches)

Le déroulé de la compétition :