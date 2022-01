CdF, PSG : le groupe pour Vannes

Le Paris SG vient d'annoncer le groupe de joueurs pour le déplacement à Vannes, comptant pour les 16es de finale de Coupe de France. Et face aux nombreuses absences liées à la Covid-19 (Lionel Messi, Danilo Pereira, Juan Bernat, Nathan Bitumazala et Sergio Rico), aux blessures (Neymar) et à la CAN (Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye), Mauricio Pochettino doit piocher dans son réservoir de jeunes.

Sekou Yansane, Denis Franchi et Lucas Lavallée seront ainsi de la partie avec Marquinhos, Kylian Mbappé ou Angel Di Maria, aux côtés de Xavi Simons, Édouard Michut ou El Chadaille Bitshiabu. À noter que Sergio Ramos est suspendu et qu'Alexandre Letellier et Julian Draxler, en phase de reprise, sont encore trop justes.