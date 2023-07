OM : Vitinha admiratif de Cristiano Ronaldo et… José Fonte !

La suite après cette publicité

Recruté à prix d’or cet hiver en provenance du SC Braga par l’Olympique de Marseille (32 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire du club), Vitinha a connu des débuts poussifs avec sa nouvelle formation, en témoigne ses 2 buts en 14 apparitions sous le maillot phocéen. Le signe d’une adaptation progressive qui devrait porter ses fruits la saison prochaine, c’est en tout cas ce qu’espèrent la direction ainsi que les fans marseillais. En attendant la reprise des hostilités, le joueur de 23 ans s’est prêté au jeu de l’interview et en a dévoilé un peu plus sur sa personnalité, notamment en révélant les modèles qui l’inspirent depuis des années à O Jogo.

« Clairement, Ronaldo, comme tous les enfants. C’est le meilleur du monde, le meilleur de l’histoire, même s’il est fier d’avoir joué contre Messi cette saison. Mais mon modèle est Rui Fonte. Cela m’a beaucoup affecté, car il voulait connaître ma carrière alors que je n’étais pas arrivé dans l’équipe A, car il me suivait et m’appréciait. Il était soucieux de ce que je pouvais donner et j’ai suivi tous ses conseils, qui ont continué quand il était mon collègue », a-t-il confié au média lusitanien avant d’admettre qu’il rêve un jour d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo en sélection nationale : "Ce serait parfait! C’était un rêve de partager la pelouse avec lui. Je vais travailler pour que cela soit possible".

