Le PSG vous rapporte gros !

Le choc de samedi entre Nice et le Paris Saint-Germain sent le soufre. En pleine crise depuis son élimination de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le club de la capitale a perdu deux de ses trois derniers matches de Ligue 1. Ses prestations face à Rennes (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1) n’ont d’ailleurs pas manqué d’indigner ses supporters. Mais aussi de permettre à ses poursuivants de revenir à six points.

Avec Nice et Lens au programme, Paris est donc dans l’obligation de réagir sous peine de vivre une nouvelle humiliation, à savoir celle de perdre la tête du championnat après avoir compté jusqu’à huit points d’avance. Mais en face, Nice ne se laissera pas faire. Spécialistes des matches nuls (quatre de suite lors de leurs cinq derniers matches de L1), les Aiglons ne gagnent pas souvent, mais ils sont très accrocheurs. Contre une équipe parisienne en plein doute, tout peut donc arriver.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le PSG l’emporte à Nice (cote à 1,82)

Paris compte encore six points d’avance sur le deuxième, mais ses deux prochains matches pourraient placer les hommes de Christophe Galtier dans une mauvaise position. Victoire impérative donc à Nice pour maintenir cette avance ou l’accentuer, tout autre résultat qu’une victoire pourrait mettre le feu aux poudres d’un club au bord de l’implosion. Vainqueurs au Parc des Princes à l’aller, les Rouge et Bleu savent comment battre le Gym. D’autant qu’ils restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches disputés à l’Allianz Riviera. Au pied du mur, le PSG devrait l’emporter.

But de Kylian Mbappé (cote à 1,90)

Avant le choc contre l’OL, le Bondynois avait rencontré un groupe de supporters du PSG pour leur dire que son équipe ne comptait pas les décevoir. Quelques heures plus tard, Mbappé et les siens livraient un match indigent contre les Gones. Sauveur de la nation contre Brest (2-1), Mbappé a raté ses derniers grands rendez-vous. Muet face au Bayern Munich, Rennes et l’OL, le numéro 7 parisien est attendu au tournant alors que son club a besoin de retrouver le chemin des filets. Homme de défis, le Bondynois a souvent su réagir et devrait encore le faire pour prouver une fois encore que Kyky de Bondy est bel et bien le roi de Paris.

Victoire 2-1 du PSG à Nice (cote à 7,30)

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers déplacements à Nice, le PSG réalise souvent des matches spectaculaires à l’Allianz Riviera. 3-0 en 2020, 4-1 en 2019, 3-0 en 2018 : les Rouge et Bleu savent enquiller les buts. Mais aujourd’hui, la défense francilienne n’offre clairement plus de garanties. Elle n’est que la troisième meilleure arrière-garde de L1 et sa dernière clean sheet remonte au 26 février et le 3-0 infligé à l’OM. En 2023, les champions de France en titre n’ont d’ailleurs réussi à garder leur cage inviolée qu’à trois reprises en 18 matches. En Face, Nice n’est resté muet qu’à trois reprises en 2023. Paris peut donc l’emporter, mais il a de grandes chances d’encaisser un but. Une victoire 2-1 à la cote de 7,30 est donc un joli coup à tenter.

