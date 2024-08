AS Roma : accord quasiment trouvé avec Al-Qadisiyah pour Paulo Dybala

Ce n’est pas un secret, l’Arabie saoudite, qui va organiser le Mondial 2034, veut mettre la main sur des joueurs connus pour développer son championnat local. Récemment, le nom de Vinicius Jr a même été cité. Même chose concernant Paulo Dybala. Au mois de mai, Al-Shabab s’était positionné pour récupérer l’Argentin dont le contrat prend fin en juin 2025. Mais les négociations n’avaient pas abouti entre les différentes parties. La presse italienne avait même évoqué une possible prolongation à l’AS Roma de la Joya. Puis, Al-Qadsiah est entré dans la danse pour le recruter. Il y a quelques jours, Sky Italia expliquait que le champion du monde 2022 avait recalé le riche club saoudien, mais les discussions s’étaient poursuivies entre les différentes parties.

«Je ne reviendrai pas sur cette histoire, mais je veux juste dire une dernière chose. Je serais effrayé par une équipe de la Roma sans Paulo. Numériquement, nous sommes bien, même si quelqu’un devait partir. Mais à ce moment-là, nous devrions le remplacer par des joueurs forts qui sont fonctionnels pour le projet. Évidemment, nous irons de l’avant avec celui qui arrivera», avait même déclaré l’entraîneur italien, Daniele De Rossi, il y a quelques jours au micro de DAZN. Un moyen de se préparer à un départ inévitable annoncé. Et selon nos informations, Paulo Dybala a donné son feu vert pour quitter les Giallorossi et rejoindre Al-Qadisiyah, club qui a notamment recruté Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

L’Argentin attendu en Arabie saoudite dans les prochains jours

De plus, d’après nos indiscrétions, les négociations se sont très bien déroulées entre les deux clubs. L’AS Roma est proche d’accepter de transférer l’international argentin contre un montant compris entre 3 et 4 millions d’euros. Un accord total a quasiment été trouvé entre le club italien et l’écurie saoudienne. L’Argentin devrait signer un contrat de 3 ans et touchera un salaire de 15 millions d’euros nets par saison. Désormais, Paulo Dybala pourrait arriver en Arabie saoudite dans les prochains jours.

Passé par Palerme et la Juventus avant de rejoindre la Louve, il aura passé douze ans en Italie. Un pays qu’il apprécie et où il a explosé au plus haut niveau. A présent, il va aller découvrir la Saudi Pro League dans un club où évoluent aussi Nacho et Koen Casteels. C’est un gros coup pour le projet d’Al-Qadisiyah, promu en Saudi Pro League. La société Aramco a aussi son rôle à jouer dans ce développement express. Géant mondial de l’énergie, Aramco dispose de la plus forte capitalisation boursière du monde et ce qui fait potentiellement d’Al-Qadisiya, le club de football le plus riche du monde. Et cette puissance financière n’est pas dépourvue d’ambition.