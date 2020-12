Une sélection ouvre la porte à Raymond Domenech

Alors que la Serbie s'est heurtée à un refus d'Arsène Wenger pour prendre le rôle de nouveau sélectionneur suite à l'élimination en barrages de l'Euro 2020 contre l'Écosse (1-1, 5-4 aux tirs au but), la pression s'intensifie autour de Ljubiša Tumbaković l'actuel coach. D'après le média Kurir, un nouveau nom vient de germer dans l'esprit des dirigeants qui souhaitent installer un technicien étranger sur le banc des Aigles Blancs.

Ancien sélectionneur de la France entre 2004 et 2010 avec qui il a atteint la finale de la Coupe du monde 2006, Raymond Domenech intéresserait donc la Serbie. Associé du technicien tricolore qui est actuellement président de l'Association des entraîneurs de football de France, Aleksandar Rakić a commenté cette information : «à cause de sa famille, Domenech n’a pas voulu se rendre dans les pays d’Asie et d’Afrique pour diriger leurs équipes nationales. L’invitation de la Serbie, cependant, est très différente »