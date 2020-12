Arsène Wenger a refusé la sélection serbe

Depuis son départ d'Arsenal à la fin de la saison 2017/2018, Arsène Wenger n'a pas retrouvé de banc de touche. Le mythique technicien français a d'ailleurs été nommé à la tête du Développement du football mondial en novembre 2019. Un rôle à la FIFA qui lui permet de travailler sur les évolutions que doivent prendre le football dans le futur. N'ayant jamais annoncé sa retraite pour l'instant, il a refusé plusieurs équipes comme l'Olympique Lyonnais. Selon le média serbe Informer, la fédération serbe se serait penchée sur lui.

Ainsi le président de la fédération serbe de football, Slaviša Kokeza, serait entré en contact avec le coach français pour lui offrir les rênes de la sélection. L'actuel sélectionneur Ljubiša Tumbaković ayant un avenir de plus en plus flou sur le banc de la Serbie suite à l'élimination contre l'Écosse en barrage de l'Euro 2020 (1-1, 5-4 aux tirs au but). Arsène Wenger aurait pris en compte cette proposition, mais l'aurait poliment déclinée.