Deux joueurs de Girona transportés à l’hôpital après un gros choc à la tête

Grosse frayeur à Girona lors de l’entraînement hier. Lors d’un match d’entraînement, Yan Couto et Juanpe ont subi un grave choc à la tête, se heurtant violemment l’un à l’autre, nécessitant une intervention médicale immédiate. Leur entraîneur, Míchel, a exprimé son inquiétude : « Yan Couto et Juanpe ont eu un coup de tête entre eux et en ce moment ils sont à l’hôpital. La situation semble mauvaise ». Après avoir été transporté à l’hôpital, Yan Couto a dû subir une intervention pour recoudre des tissus avec des points de suture.

La suite après cette publicité

Les deux joueurs ont pu quitter l’hôpital le jour même. Aujourd’hui, Yan Couto a rassuré ses supporters en publiant une story sur Instagram où il apparaît souriant. Malgré cet incident, Girona maintient sa troisième place en Liga en cette fin de saison. Les Catalans se déplaceront ce week-end à Gran Canaria pour affronter Las Palmas.