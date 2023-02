EdF : Randal Kolo Muani revient sur son entrée en jeu face à l’Argentine

La rencontre mémorable entre l’Argentine et l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde au Qatar perdue par les Bleus continue de faire parler malgré les deux mois qui se sont écoulés depuis. Cette fois-ci, c’est Randal Kolo Muani, l’attaquant de Francfort, qui est revenu sur son entrée en jeu face à l’Albiceleste lors d’une interview accordée à nos confrères de BeIn Sport. «Franchement pas du tout, après j’en parlais avec Axel (Disasi), il me disait : 'tu vas rentrer, t’inquiète tu vas rentrer’. Il faisait que de me répéter ça. Je me disais : 'arrête, t’inquiète, ça va bien se passer, on n’aura pas besoin de moi maintenant’. Et je suis rentré. Le coach, quand ils ont mis le deuxième but, il nous a envoyé à l’échauffement moi et Marcus (Thuram). Il était très fâché» a tout d’abord confié l’international tricolore.

Finalement, Randal Kolo Muani est rentré sur le pré et le joueur de 24 ans se rappelle très bien ses premières minutes et son premier ballon face aux Argentins avec la volonté de répondre aux défis physiques des coéquipiers de Lionel Messi. «3/4 minutes après on est rentrés. J’étais prêt, c’était THE moment. Quand je suis rentré, sur mon premier ballon, je fais faute mais j’étais fier de faire cette faute parce que j’étais dedans, je voulais ramener de l’agressivité. Il faut montrer qu’on a envie, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça en fait. La première faute que j’ai faite, c’était pour montrer que : 'je vais pas te laisser tranquille aujourd’hui, je suis rentré là t’es mort’. C’est ce que j’ai essayé d’apporter. On se faisait bouger sur tous les duels pratiquement, c’était : 'allez les gars, même si on se fait bouger, on fait des fautes’» s’est notamment remémoré l’attaquant français.

