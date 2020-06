Betis : Nabil Fekir a conquis les fans

L'été dernier, tout le monde se demandait où Nabil Fekir allait poursuivre sa carrière après l'Olympique Lyonnais. Un peu contre toute attente, le milieu offensif de 26 ans a rejoint les rangs du Betis Séville en échange d'un peu moins de 20 M€. Pour sa première année loin de son club formateur et de sa ville natale, le champion du monde 2018 réalise, pour le moment, une saison intéressante (7 buts et 6 passes décisives en 22 matches de Liga). De quoi pleinement convaincre les supporters des Verdiblancos.

La preuve, le média espagnol Estadio Deportivo a réalisé un sondage sur son site pour savoir qui a été le meilleur joueur de l'effectif de Rubi jusqu'à l'arrêt de la saison en raison du coronavirus. Avec 58% des voix, Nabil Fekir termine largement en tête, loin devant l'éternel Joaquin (38 ans, 18% des votes). L'international tricolore est le troisième meilleur dribbleur d'Espagne, derrière Messi (Barça) et Kubo (Majorque), mais il est aussi le joueur qui subit le plus de fautes en Liga (et le troisième en Europe). Fekir a encore 11 journées de championnat, qui reprendra le 11 juin prochain, pour confirmer sa bonne saison mais aussi permettre à son équipe d'arracher une place européenne.