Quadruplé en 20 minutes, records explosés… Cole Palmer entre dans l’histoire de la Premier League

À chaque match ses satisfactions et ses problématiques. Mais depuis un an, les satisfactions sont souvent les mêmes du côté de Chelsea, à savoir les performances renversantes de Cole Palmer. Après avoir qualifié son équipe en Coupe d’Europe à lui seul (22 buts et 11 passes décisives), on pouvait se demander si l’Anglais allait être en mesure de réitérer dans les mêmes proportions cette saison. La réponse est sous nos yeux depuis le mois d’août. Avant la victoire de Chelsea face à Brighton cet après-midi (4-2), l’ancien joueur de Manchester City totalisait déjà 2 buts et 4 passes décisives en 5 rencontres, un bilan plus que flatteur.

Mais comme l’appétit vient en mangeant, Palmer a collé 4 nouveaux buts à ses adversaires du jour, le tout, en une mi-temps (entre la 21e et la 41e). En réalisant pareille performance, l’attaquant de 22 ans a tout simplement mis les pieds dans l’éternel, puisqu’aucun joueur dans l’histoire de la Premier League n’avait été en mesure de marquer 4 fois en une seule et même période. Palmer avait déjà claqué un quadruplé la saison dernière face à Everton (6-0), mais en marquant trois buts lors du premier acte, et un autre lors du second, ce qui situait tout de même déjà ses états de service à l’époque.

Une performance dans le grand livre d’histoire de la Premier League

Plus loin que la simple fiche statistique, c’est l’influence de l’Anglais, et sa capacité à griffer à (presque) chaque coup de patte, qui force l’admiration. Il a marqué son premier but dans un angle fermé sur un service de Jackson, puis trompé Verbruggen d’un plat du pied, avant d’écœurer le Néerlandais sur un coup-franc en pleine lucarne aux 25 mètres. Jusqu’ici, Palmer avait déjà égalé Lampard, Drogba et Hasselbaink, les seuls joueurs ayant marqué trois triplés sous les couleurs des Blues en Premier League. Mais insatiable, l’ailier de 22 ans a remis une pièce dans la machine sur une action d’école, portant son total à 20 buts en 18 matches de Premier League à Stamford Bridge.

Si l’on est tatillon, on retiendra que Palmer aurait pu clôturer son match avec 5 ou 6 buts, mais il a heurté le poteau, puis s’est complètement manqué sur son face à face avec Verbruggen au retour des vestiaires. « je connais Cole depuis de nombreuses années puisque je l’ai eu à Manchester City chez les U23. La meilleure chose, c’est la façon dont il est en tant qu’humain. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir les qualités de Cole. J’ai dit qu’il en avait marqué quatre (buts) mais qu’il aurait aussi pu marquer plus, il faut toujours être ambitieux et avoir faim», souriait son entraîneur Enzo Maresca au micro de la BBC après la rencontre.

Mais qu’importe : Chelsea s’est imposé, est aujourd’hui 3e du championnat, et même ses adversaires s’inclinent devant le talent de son meilleur joueur : «Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme Palmer en Premier League, ce garçon est spécial», reconnaissait l’entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler. De son côté, Palmer ne semblait pas prendre la mesure de sa performance historique : «quand j’ai raté ma première occasion, j’étais contrarié, mais vu comment ils jouaient haut, j’ai senti qu’on allait avoir d’autres occasions. J’essaie juste d’être meilleur à chaque match», confiait le héros du jour, chambré par son coéquipier et ami Romeo Lavia. « Dans tous les cas, tu es un joueur de milieu de gamme », a écrit le Belge sur le ballon du match remis à Palmer pour le récompenser de sa performance. Un joueur de milieu de gamme, mais premium alors.