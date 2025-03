Serie A : Naples arrache le nul contre l’Inter et croit encore au titre

Suite de la 27e journée de Serie A ce samedi soir. L’Inter Milan se déplaçait en Campanie pour affronter le Napoli sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. Du côté des Nerazzurri, l’objectif était de faire le plein de points pour s’installer confortablement sur le trône italien et ainsi infliger un coup de massue sur la tête de leurs adversaires du soir dans la course au titre. Les Partenopei voulaient marquer de précieux points pour essayer tant bien que mal de sortir d’une mini-crise qui leur a coûté la première place du classement le weekend dernier. Au cours de la première période, les deux équipes bataillaient dur et c’est Dimarco qui a ouvert le score grâce à un formidable bijou sur coup franc (22e). Naples a tenté de réagir avec la retournée acrobatique de Raspadori (32e) puis le ciseau de Lukaku (34e) sans succès. Rrahmani a sauvé son équipe sur sa ligne avec la frappe de Dimarco qui cherchait le doublé (45e). De même pour Bastoni devant Lukaku (45e+2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 58 27 +35 17 7 3 60 25 2 Naples 57 27 +21 17 6 4 43 22

En seconde période, les deux mastodontes de Serie A continuaient de se tirer la bourre. Après un coup de billard, McTominay a pu frapper de volée dans la surface côté gauche. Le ballon est parti à toute vitesse et grâce à un arrêt réflexe de Martinez qui a gardé ses buts inviolés (63e). Mais les troupes de Conte n’avaient pas dit leur dernier mot. Sur un service de Lobotka, Billing a frappé une première fois. Martinez a repoussé du pied mais le ballon est revenu sur le Norvégien qui a pu la balle dans les buts vides (87e, 1-1). Au classement, l’Inter conforte la tête du championnat ne possède qu’un point d’avance sur son dauphin, tandis que Naples campe toujours cette 2ème position et devra désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer remporter le Scudetto. Le weekend prochain, les Nerazzurri défieront Monza à domicile, alors que les Partenopei accueilleront la Fiorentina, lors de la 28e journée du championnat italien.