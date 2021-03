Lazio : le milieu U19 Daniel Guerini est décédé

La Lazio et le monde du football sont en deuil ce mercredi soir. Via son compte Twitter, le club italien a annoncé que son milieu de terrain U19 Daniel Guerini venait de perdre tragiquement la vie. La Gazzetta dello Sport apporte un peu plus d'informations sur ce terrible drame.

D'après le journal au papier rose, Daniel Guerini est décédé dans un accident de voiture. La Smart dans laquelle il était présent a percuté frontalement un autre véhicule. Les deux autres passagers, et le conducteur de l'autre voiture, ont été transportés à l'hôpital.