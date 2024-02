La célébration de Neal Maupay ne passe pas pour James Madisson

On connaît les célébrations de Neal Maupay (27 ans), toujours dans le show et parfois dans la provocation. Hier soir, le Français ne s’est pas gêné. Sur le terrain des Spurs de Tottenham, Neal Maupay a célébré le premier but du match en mimant un lancé de fléchette (15e), la célébration de James Maddison, son adversaire du soir. Le joueur anglais n’a pas apprécié et a suivi une altercation entre les deux joueurs. Mais un match de football est long, et Tottenham est revenu au score, puis est passé devant au score. Brennan Johnson, qui a donné l’avantage aux locaux, a lui aussi célébré avec la célébration de son coéquipier James Maddison.

La suite après cette publicité

À la fin du match, l’international anglais en rigolait au micro de TNT Sports : « C’était trop tôt pour ça, il restait trop de temps dans le match. Je lui ai juste dit qu’il n’avait probablement pas marqué assez de buts ces dernières années pour organiser sa propre célébration, donc il a probablement dû copier la mienne. » Le Français a tenu à lui répondre sur Instagram : « Il est parti un peu trop tôt sur ce coup-là. Je suis déçu que nous n’ayons pas pu gagner. Plus de buts et moins de relégations dans ma carrière que James Maddison. On recommence lundi les abeilles. » Des taquineries de bonne guerre entre les deux attaquants de Premier League.