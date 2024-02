Bayer - Bayern : les compostions sont là

La Bundesliga offre ce samedi un choc au sommet entre le leader et son dauphin. Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour un match précieux pour le titre. A domicile, le Werkself de Xabi Alonso opte pour un 3-4-3 classique avec Lukas Hradecky dans les cages. En défense on retrouve Edmond Tapsoba, Jonathan Tah et Piero Hincapié alors que Josip Stanisic et Alejandro Grimaldo officient comme pistons. Le double pivot est assuré par Robert Andrich et Granit Xhaka. Seul en pointe, Florian Wirtz est placé juste devant Nathan Tella et Amine Adli.

Le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 3-4-3 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Dayot Upamecano, Eric Dier et Kim-Min Jae. Aleksandar Pavlović est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka avec Sacha Boey et Noussair Mazraoui dans les couloirs. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané et Jamal Musiala.

Les compositions

Bayer Leverkusen : Hradecky - Taspoba, Tah, Hincapié - Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Tella, Wirtz, Adli

Bayern Munich : Neuer - Upamecano, Dier, Min-Jae - Boey, Pavlovic, Goretzka, Mazraoui - Sané, Kane, Musiala