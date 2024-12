LdN : les demi-finales et la finale auront lieu en Italie ou en Allemagne

Les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations 2024-2025 se joueront chez le vainqueur du quart de finale entre l’Italie et l’Allemagne, prévu en mars, a annoncé, ce lundi 16 décembre, l’UEFA après son comité exécutif.

La suite après cette publicité

«Le Comité exécutif a désigné les vainqueurs des quarts de finale de l’UEFA Nations League entre l’Italie et l’Allemagne comme hôtes provisoires de la phase finale du tournoi du 4 au 8 juin 2025. Les deux stades de Turin (Juventus et Torino), et de Munich et Stuttgart respectivement, ont été sélectionnés pour accueillir les matches», a ainsi expliqué l’instance dans un communiqué.