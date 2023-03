PSG : nouvelle révélation sur la prolongation de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Prolongé en grandes pompes par le PSG en mai 2022, Kylian Mbappé avait mis fin à un long feuilleton aussi récréatif que barbant à l’époque. Pourtant, le dénouement aurait pu pointer le bout de son nez bien plus tôt, dans la mesure où la décision du Français aurait été prise de longues semaines précédant sa signature. Ce jeudi, Daniel Riolo a en effet révélé dans l’émission l’After Foot sur RMC, qu’un accord verbal avait déjà été trouvé entre le club et le joueur dès… mars 2022.

Selon l’éditorialiste, cet accord aurait été mentionné dans des écoutes téléphoniques menées par la police, au sujet des coulisses de l’affaire Hamraoui, joueuse de l’équipe de France victime d’un guet-apens quatre mois plus tôt. Si l’auteur de cette mention n’a pas été précisé, ces écoutes auraient en particulier concerné Aminata Diallo et César Mavacala, conseiller de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui s’étaient un temps rapprochés du clan Mbappé.

