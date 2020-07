Le Barça pense à récompenser Clément Lenglet

Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et cela peut bien s'appliquer cette saison pour définir les saisons de Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Quand le champion du monde est lui poussé vers la sortie par ses dirigeants, l'ancien joueur de Nancy prend lui la lumière dans la défense centrale du Barça, aux côtés de Gérard Piqué. Le Français, arrivé de Séville à l'été 2018, compte cette saison 26 titularisations sur 36 journées de Liga.

Auteur de bonnes performances sous Quique Setien, le défenseur de 25 ans se verrait récompensé selon le média espagnol Sport. En effet, le Barça serait en train de réfléchir pour blinder le Français. Alors qu'il lui reste 3 ans de contrat et qu'il a une clause libératoire à 300 millions d'euros, les dirigeants blaugranas auraient déjà informer le joueur de leur volonté d'améliorer son contrat. L'idée du club serait que la négociation puisse être close avant la fin de la saison prochaine pour une augmentation de salaire qui le mettrait au niveau de celui des cadres de l'effectif catalan.