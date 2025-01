Mauro Icardi allume Wanda Nara

Elle était sa femme et son agent, elle est aujourd’hui uniquement la raison de son courroux. Entre Mauro Icardi et Wanda Nara, c’est la guerre depuis leur séparation. Et comme depuis le début de leur histoire, ils n’ont pas peur de se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. C’est donc sur Instagram que l’attaquant argentin, qui évolue du côté de Galatasaray mais qui est blessé pour une longue durée, a publié un texte pour fracasser son ex-compagne.

La suite après cette publicité

« Ils ont dû me donner mes filles le 13 décembre parce que la mère voyageait avec son "petit ami" à travers l’Europe, le même qui a confirmé dans une émission en direct qu’ils avaient une relation depuis 3 ans, alors qu’elle était mariée avec moi et qu’elle jurait à moi et à ses filles qu’il était ‘un ami’ », peut-on lire. Ou encore une accusation d’adultère. « Faites lui savoir qu’il a été aussi trompé que moi… car en janvier 2023, elle a rencontré le joueur sénégalais à Dubaï, alors que le 25 janvier c’était l’anniversaire de son fils qui était célébré par ses frères/sœurs et ses proches et elle est arrivée à 23h30… soit 30 minutes avant la fin de l’anniversaire de son fils. » Ambiance…