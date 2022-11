Besiktas : Dele Alli critiqué par son entraineur Senol Günes

Recruté par Everton en janvier dernier, en tant qu'agent libre, Dele Alli a ensuite été prêté en Turquie, au club de Besiktas plus précisément, lors du précédent mercato estival. En sept titularisations, l'Anglais a été décisif qu'à une seule reprise (avec une petite réalisation), un ration assez faible pour un joueur de son qualibre. D'autant plus qu'il a été muet pour durant les cinq rencontres suivantes. Des chiffres clairement en deçà des attentes de ses nouveaux dirigeants et surtout de son nouvel entraineur, Senol Günes.

« Ne parlons pas de Dele Alli en tant que joueur, il est en dessous des attentes en termes d’efficacité. Nous n'avons pas encore réussi à tirer le meilleur de Dele Alli » s'est notamment exprimé l'entraineur turc au sujet de l'attaquant anglais d'après des propos relayés par The Sun. Une chose est sûre, le joueur de 26 ans devra faire beaucoup plus pour que Besiktas lève l'option d'achat, qui s'élève à 6 millions de livres sterling (environ 7 millions d'euros).