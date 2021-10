L’IFAB pas favorable aux mi-temps de 25 minutes

C’était une des demandes de la CONMEBOL, faire passer la mi-temps de 15 à 25 minutes. Réuni en comité consultatif mercredi, l’International Football Association Board (IFAB), garant des lois du football, s’est montré peu enthousiaste à cette proposition. « Plusieurs membres ont fait part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l'impact négatif potentiel sur le bien-être et la sécurité des joueurs résultant d'une période d'inactivité plus longue », a déclaré l’IFAB via un communiqué.

En revanche, la règle des cinq changements a eu plus de succès. En effet, l’IFAB recommande que « les compétitions puissent décider d'augmenter le nombre de remplaçants en fonction des besoins de leur environnement footballistique, tandis que le nombre actuel de possibilités de remplacement (trois plus la mi-temps) devrait rester le même. » Les résultats de cette réunion seront présentés le 25 novembre prochain.