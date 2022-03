France-CIV : Aurélien Tchouameni fier après son premier but en Bleu

La suite après cette publicité

Buteur de la tête en toute fin de match face à la Côte d'Ivoire (2-1), le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouameni a non seulement ouvert son compteur buts avec l'équipe de France mais a également offert la victoire aux siens à l'Orange Vélodrome.

Au micro de M6, l'international tricolore - qui a disputé ce soir 8e sélection - dévoile les secrets de son bien-être en Bleu : «c'est le fruit du travail, j'essaie de rester calme. A mon arrivée en équipe de France, j'avais différents objectifs et marquer mon premier but était l'un d'eux. L'équipe et le staff m'aident beaucoup à montrer ma personnalité et ca marche super bien.»