Qualifications CAN 2025 : l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte dans un groupe relevé, le Sénégal s’en sort bien

La dernière Coupe d’Afrique 2023 a tenu toutes ses promesses. Organisée en Côte d’Ivoire en janvier dernier, la compétition a réservé son lot de surprises et de rebondissements avec comme vainqueur le pays hôte. Les Éléphants sont passés par toutes les émotions, mais ont finalement réussi à accrocher une troisième étoile. Devant un tournoi réussi, la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas tardé à se tourner vers la prochaine édition qui aura lieu en 2025 au Maroc. Mais avant ça, il fallait régler le très épineux cas des dates de la compétition. Car si celle en Côte d’Ivoire s’est organisée en janvier (en raison de la saison des pluies) tout comme celle au Cameroun (en raison du Covid-19), la CAN se déroule depuis 2019 en été pour s’éviter le problème des clubs qui retiennent leurs joueurs.

Problème, la CAN tombait en même temps que le nouveau Mondial des clubs de la FIFA et cela posait un sérieux problème quant à la disponibilité des joueurs. Et après de nombreuses rumeurs, la CAF a fini par céder devant la FIFA. «Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a annoncé les dates de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies qui se déroulera au Maroc. Le match d’ouverture aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 et la finale le dimanche 18 janvier 2026», expliquait la CAF dans son communiqué. Maintenant, le sujet réglé, place désormais au tirage au sort de la compétition qui avait donc lieu ce jeudi.

Une CAN inédite en décembre

En tant que pays hôte, le Maroc était évidemment déjà qualifié avant le début du tirage et figurait en tête de série avec le Sénégal, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, Égypte, Nigéria, Tunisie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud, République démocratique du Congo et le Ghana. Pour les autres équipes, il fallait assurément éviter ce groupe des Lions de l’Atlas puisqu’en plus de tomber sur un géant du continent, les trois autres équipes du groupe allaient se disputer une seule place qualificative (car le Maroc occupe l’autre). Et à ce petit jeu, les malchanceux sont le Gabon, le Lesotho et la Centrafrique.

De son côté, l’Algérie a hérité d’un des groupes les plus relevés de la compétition avec la Guinée-Équatoriale, le Togo et le Liberia. Même son de cloche pour l’Égypte qui devra se défaire du Cap-Vert, du Botswana et de la Mauritanie. Le Sénégal va devoir aussi batailler puisqu’il se retrouve avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Tenant du titre, la Côte d’Ivoire s’en sort bien avec Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Pour rappel, les 6 rencontres auront lieu lors des trêves de septembre, octobre et novembre.

Le tirage au sort complet

Groupe A

Tunisie

Madagascar

Comores

Gambie

Groupe B

Maroc (pays hôte, déjà qualifié)

Gabon

Centrafrique

Lesotho

Groupe C

Égypte

Cap-Vert

Mauritanie

Botswana

Groupe D

Nigeria

Bénin

Libye

Rwanda

Groupe E

Algérie

Guinée-Équatoriale

Togo

Liberia

Groupe F

Ghana

Angola

Soudan

Niger

Groupe G

Côte d’Ivoire

Zambie

Sierra Leone

Tchad

Groupe H

RDC

Guinée

Tanzanie

Éthiopie

Groupe I

Mali

Mozambique

Guinée-Bissau

Eswatini

Groupe J

Cameroun

Namibie

Kenya

Zimbabwe

Groupe K

Afrique du Sud

Ouganda

Congo

Soudan du Sud

Groupe L